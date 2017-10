Borgmester trækker sig efter bryllupssag

KØBENHAVN: Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) i København trækker sig, skriver hun på Facebook. Der er pressemøde 13.30 på Rådhuset.

Opslaget på Facebook specificerer ikke nærmere, hvad hun trækker sig som. Hun er både borgmester og sit partis spidskandidat til kommunevalget i november.

Allerslev har været i stormvejr, efter at det kom frem, at hun havde holdt sin bryllupsreception på Rådhuset uden at betale for leje af lokalerne.

Selv om Allerslev siden har betalt de 65.000, lokalerne kostede, har flere partifæller de seneste dage trukket deres opbakning til partiets frontfigur i København.

Da formanden for Hovedstadens Radikale Venstre, Bo Nissen Knudsen, tirsdag forlod sin post, skete det med beskyldninger om, at borgmesteren havde brugt sin tid på løgne og intriger.

Beskyldninger, som han dog ikke ville uddybe, og som Allerslev afviste. Onsdag beskylder det radikale regionsrådsmedlem Charlotte Fischer Allerslev for korruption.

Det sker efter en historie i BT om, at Allerslev havde stillet en række spørgsmål til embedsværket i København i sager, der vedrører Øens Murerfirma, der er ejet af en af Allerslevs private venner.

Sagen om murerfirmaet er dog ikke i nærheden af at være korruption, vurderer Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Efter hans vurdering er det tvivlsomt, om Allerslev overhovedet har været inhabil.

