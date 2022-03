Borgmesteren lukkede gylle ud - men hurtig indsats forhindrede miljøforurening

SNEDSTED:Selvfølgelig ligger det lige for at snakke om møgsag, og politikere, der lukker gylle ud, så snart de åbner munden. Men fair ville det ikke være, for Thisteds borgmester eller snarere hans ansatte på gården på Sundbyvej i Snedsted, reagerede lynsnart og fik undgået noget, der mandag ved 13-tiden kunne have udviklet sig til en miljøforurening.

Niels Jørgen Pedersen kunne roligt fortsætte med at være borgmester. Der var styr på udslippet hjemme hos ham selv.

- Mine folk var ved at pumpe gylle fra beholderen over i en tankvogn, og fik ikke lukket igen med det resultat, at tanken løb over. Det så voldsomt ud, og beholderen står på et højt punkt, så gyllen begyndte at løbe ned ad grusvejen mod den offentlige vej. Folkene fik lukket og ringede straks til Beredskabsstyrelsen, for de var bange for, at gyllen skulle ende i vandløb og forårsage forurening, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

Nordjyllands Beredskab og Falck kom til stede med brandbiler køretøjer, mandskab og indsatsleder.

Stoppede i grøften

Men så galt gik det ikke. Gyllen nåede ikke længere end til grøften.

- Der er løbet cirka 3000 liter ud. Det er en tiendedel af, hvad der kan være i en gyllevogn. Det var begrænset, hvor langt, det kunne nå, men vi fik for en sikkerheds skyld hjælpe fra et par maskinstationer til at suge den flydende gylle op med slamsugere og få gravet noget jord af, hvor den var sivet ned. Det er sådan en fejl, der kan ske her om foråret, når gylletankene er fulde, men jeg har nu aldrig før været udsat for det på min ejendom, siger Niels Jørgen, der har 150 køer, der går på dybstrøelse på gården ved Snedsted.

Grøften opsamlede gylleudslippet.

Der var ros fra indsatsleder Mogens Hansen, Nordjyllands Beredskab, fordi man fra gårdens side havde reageret snarrådigt og korrekt. Så borgmesteren kunne fortsætte roligt sit arbejde på rådhuset. Det andet har han folk til.