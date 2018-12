Borgmestre accepterer elmotorvej: Færre får udsigt til luftledninger

ESBJERG: En række borgmestre i Syd- og Vestjylland har været blandt de skarpeste kritikere af udsigten til nye højspændingsmaster gennem landskabet.

Men planen fra energiminister Lars Christian Lilleholt (V) om at nedrive andre master med lavere spænding som plaster på såret har tilsyneladende formildet dem.

- Det er en nødvendig løsning. Ohms lov kan vi jo ikke lave om på, ikke engang i Folketinget.

- Vi ved, at vi har brug for den strøm for grøn omstilling og for forsyningssikkerhed. Så på den måde er det her nødvendigt, siger Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune.

Eksperter har konkluderet, at det ikke er muligt at kabelføre mere end 15 procent af en kommende 170 kilometer lang elmotorvej fra Holstebro til grænsen.

Elmotorvejen skal sikre, at den grønne strøm fra blandt andet havvindmøller kan optages i elnettet.

Hvis man kabellægger mere end 15 procent af 400-kilovolt-ledningerne, øger det risikoen for, at der kommer elektrisk støj på ledningerne.

Så energiministeren holder fast i de nye master, der vil rage 35 meter op i landskabet.

Til gengæld vil energiministeren med et folketingsflertal i ryggen komme syd- og vestjyderne i møde ved at kabellægge 150-kilovolt-kabelnettet.

Det er nogle mindre master, typisk 20-30 meter høje og 10 meter brede.

- I Esbjerg Kommune er der cirka 4000 husstande, der i dag ligger inden for en radius af 500 meter fra højspændingsledninger.

- Det bliver reduceret til 200, når den nye forbindelse bliver etableret. Det er en stor reduktion, siger Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Spørgsmål: Men fremrykker man ikke bare en kabellægning, som alligevel ville være kommet?

- Jeg tror, at 150-kilovolt-forbindelsen ville blive kabellagt. Men der er ingen, der ved, om det ville være om 10, 20 eller 30 år.

- Nu bliver de så kabellagt her som et af de første steder i Danmark. Det synes jeg, er en fin løsning.

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), anerkender, at ministeren "har lagt sig i selen for at finde en løsning".

- Men lige præcis i Tønder får borgerne mindst ud af det. Samlet set får vi cirka lige så mange kilometer luftledninger før og efter den her manøvre, siger han.

Henrik Frandsen håber, at kommunen derfor vil blive tilgodeset, når man skal finde de 15 procent af den 170 kilometer nye kabelmotorvej, der kan lægges i jorden.

De nye højspændingsmaster skal stå klar i 2023. De bliver opsat i takt med, at de nuværende 150-kilovolt-ledninger kommer i jorden.

Planen koster 1,4 milliarder kroner og finansieres over tarifferne. For en almindelig husstand vil det betyde en ekstra udgift på cirka fem kroner årligt.

/ritzau/