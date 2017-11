Borgmestre med stort flertal i ryggen

DANMARK: Ti borgmestre landet over behøver ikke søge politisk rygdækning fra andre partier, når der skal træffes afgørende beslutninger i byrådene.

De har et komfortabelt flertal i ryggen, fordi borgmesterens parti har mere end halvdelen af mandaterne. Det kaldes også absolut flertal.

Størst flertal har Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), med 13 ud af 19 mandater bag sig.

Det kan være en udfordring for oppositionen at få indflydelse i disse kommuner.

Det mener Kim Kristensen, der er valgt for Dansk Folkeparti til byrådet i Herlev.

- Der har været for meget bykonge over det, hvor det socialdemokratiske flertal har afklaret tingene inden møderne, siger han.

Af samme årsag valgte DF’eren at stå uden for den budgetaftale, der tidligere på efteråret blev indgået mellem de andre partier i byrådet.

- Vi kunne ikke se, at vi kunne få noget som helst gennemført, og så ville vi hellere stå uden for aftalen, siger han.

Næst efter Herlev er Herning det sted i landet, hvor borgmesteren har det største flertal i ryggen.

Lars Krarup (V) sidder solidt på magten med 19 ud af 31 mandater i byrådet.

Det kan godt lade sig gøre at sætte fingeraftryk på den førte politik, mener Enhedslistens Jørn Vedel Eriksen.

- Vi har sat mange røde fingeraftryk, men der er ting, for eksempel omkring arbejdsklausuler og lærernes arbejdstid, der ikke er til at flytte, siger han.

Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, har undersøgt forholdene.

Det generelle billede er ifølge professoren, at borgmestre med absolut flertal samarbejder med mindretallet.

- Den borgmester, som sidder med absolut flertal, skal hele tiden passe på, at han eller hun ikke kommer til at føre for meget flertalspolitik og overse mindretallet. Det kan udvikle sig til en kritik af borgmesteren og blive noget, der kan true borgmesterens position på sigt.

- Så mange af de her borgmestre deler ud af magten til mindretallet. Flertalsborgmestre er altså ikke nødvendigvis borgmestre, der tromler hen over mindretallet, siger Ulrik Kjær.

/ritzau/