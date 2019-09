Aalborg står bag krav: Borgmestre vil have gamle dieselbiler ud af storbyerne

KØBENHAVN:Der skal gøres mere for at få en renere luft i de største byer herhjemme.

Derfor foreslår borgmestrene fra landets fire største byer, at regeringen blandt andet gør det muligt at udelukke de ældste diesel-personbiler fra miljøzonerne, der løber rundt om byerne.

- Det her er ikke en krig mod biler, men en krig mod sundhedsskadelig udstødning fra dieselbiler.

- Derfor er vi nødt til at begynde også at stille miljøkrav til de personbiler, der skal køre i vores byer - i første omgang til de mest forurenende dieselbiler, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i en pressemeddelelse.

Borgmestrene, der ud over København kommer fra Aarhus, Odense og Aalborg, foreslår også, at alle landets kommuner skal have lov til at indføre miljøzone, hvis der lokalt er problemer med luftforurening.

/ritzau/