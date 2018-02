Boris Johnson: Brexit må ikke svække Storbritannien

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, holder onsdag en tale, hvori han advarer modstandere af brexit om, at deres forsøg på at forhindre en britisk EU-udmeldelse kan få folk til at føle sig svækket.

Det britiske udenrigsministerium siger, at Johnson vil bruge onsdagens tale til at argumentere for et "udadvendt, liberalt og globalt Storbritannien", efter briterne har sagt farvel til EU-medlemskabet.

Også andre nøgleministre i den britiske regering skal deltage i den politiske offensiv, som regeringen håber vil skabe mere enhed og energi omkring brexit.

Men i premierminister Theresa Mays konservative regering er der splittelse over, hvilken form for relation Storbritannien skal have til EU, når det træder ud i marts 2019.

Nogle ministre ønsker at være så tæt på EU's indre marked som det er muligt, mens andre, som Johnson, ønsker et klart brud.

– Det er ikke godt nok at sige til dem, som ønsker at blive i EU, at de har tabt, og at de må indse deres nederlag.

- Vi må forstå, at mange har handlet ud fra fuldstændig hæderlige følelser og ud fra en oprigtig erkendelse af solidaritet med vore europæiske naboer og et ønske om, at Storbritannien skal lykkes, hedder det i talen, som de internationale bureauer har set.

Labour-politikeren Chuka Umunna beskriver Johnsons ordvalg i talen som "hykleri på højeste plan". Umunna har også læst talen på forhånd.

- Boris Johnson er fuldstændig ukvalificeret til at tale om farer knyttet til frygt og svigt, når han selv var involveret i en skammelig skræmmekampagne, siger Umunna i en udtalelse på vegne af EU-tilhængere i kampagnegruppen Open Britain.

/ritzau/Reuters