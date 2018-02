Boris Johnson ser forsøg på at forpurre exit fra EU

Striden om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland bliver brugt i et forsøg på at få briterne til at blive i en toldunion med EU.

Det siger den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, onsdag til tv-stationen Sky News.

Han mener, at det sker i et forsøg på at forpurre den britiske exit fra EU.

- Spørgsmålet om den nordirske grænse bliver brugt ganske meget politisk i et forsøg på at beholde Storbritannien i toldunionen og i virkeligheden i det indre marked, så vi ikke rigtig kan forlade EU, siger Johnson ifølge Reuters til Sky News.

Fremtidens grænse på den irske ø er den hårdeste nød at knække i forhandlingerne om betingelserne for den britiske exit fra EU.

EU's brexitforhandler, Michel Barnier, vil onsdag offentliggøre EU's bud på den juridiske udmøntning af rammeaftalen om den britiske exit, som EU blev enig med Storbritannien om i december.

Juraen ventes at fylde 168 paragraffer fordelt på 120 sider.

I aftalen fra december fastslog EU og Storbritannien, at en hård grænse, der kan sætte fredsprocessen i Nordirland på spil, skal undgås.

Det mener Storbritannien blandt andet kan sikres ved brug af moderne teknologi på grænsen.

Men EU ventes onsdag at fastslå. at der ikke er kommet nogle brugbare forslag til, hvordan det kan sikres. Ikke andet end gennem fuld lovgivningsmæssig tilpasning i forhold til EU's regler på begge sider grænsen.

Og det fører lige nu frem til en toldunion i mangel af andre forslag.

Labours leder, Jeremy Corbyn, sagde i mandags, at Storbritannien må blive i en toldunion med EU efter exit.

Det afviser den britiske premierminister, Theresa May, og hendes regering.

Storbritanniens handelsminister, Liam Fox, gik tirsdag til angreb på oppositionens forslag.

Fox sagde, at Labours planer om at blive i en toldunion med EU er et forræderi mod de millioner af vælgere, der har stemt for at forlade EU.

