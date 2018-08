Borte med blæsten: Fly-in i Blokhus aflyst

BLOKHUS: Den stort anlagte "fly-in", der skulle have fyldt både luften over og selve stranden ved Blokhus med propelfly søndag, er blevet aflyst.

Det er vejret, der sætter en stopper for eventen, idet meteorologerne har lovet så kraftig vind, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre arrangementet.

Der skulle ellers både have været faldskærmsudspring og 20 propelfly, der ville lande på stranden, men det må man altså skyde en hvid pind efter at se i år.