Et emne over dem alle i valgkampen: Bosætning, bosætning, bosætning

Nordjyske har den seneste måned rejst Nordjylland rundt med De Omvendte Vælgermøder. Og især et emne er gået igen i alle kommuner. Nemlig bosætning.

Hvordan tiltrækker man nye borgere til kommunen, så de kan være med til at putte penge i kommunekassen, handle i gågaden, være aktive i foreningerne, åbne en forretning og alt det andet, de fleste lokalpolitikere drømmer om. Det spørgsmål er ikke nemt at svare på, for dels er det forbundet med mange andre politiske spørgsmål som pasningstilbud, skoler, infrastruktur, erhvervsliv og natur. Og så varierer det fra kommune til kommune, hvad svarene er. I kommunen kan der også fra egn til egn være stor forskel på, hvad der tiltrækker ny beboere.

Men noget af det, der er blevet debatteret livligt, er kunsten at finde den rette balance. Man vil selvfølgelig gerne tilbyde de bedste pasningsmuligheder, skoler og foreningsliv. Det er virkelig noget, der kan tiltrække unge familier. Men hvordan skal man betale for de forbedrede forhold - kan man måske først gøre det, når de nye beboere flytter til kommunen med deres bidrag til kommunekassen? Og betyder det så, at der er færre penge til de ældre, til infrastrukturen, til den grønne omstilling?

Det er et hønen eller ægget-dilemma, og det er ikke mindst et langt, sejt træk. Man løser ikke problemet på én valgperiode. Men der er flere pointer at tage med fra vores 11 kommunale vælgermøder, når man over de næste fire år skal arbejde med at tiltrække nye beboere til sin kommune. Hvad end man er borger eller politiker.

For det er nemlig den første og måske vigtigste pointe. Det er ikke kun politikerne, der skal løse problemet med bosætning. Det er tydeligt at høre, at der virkelig sker ting i de nordjyske kommuner, når politikere, foreningsliv, erhvervsliv og ildsjæle arbejder sammen. Det skal man fortsætte med at gøre, også i højere grad. Politikerne skal inddrage og lytte til borgerne i bred forstand. Og så skal man inddrage tilflytterne, for de sidder med helt unik viden. Hvad fik dem til at flytte hertil?

En anden pointe er, at der er rigeligt med lavthængende frugter at plukke. På mange af vores vælgermøder er vælgerne kommet med simple ideer, der har vakt genklang ved politikerne. Det kan være bedre velkomster til tilflyttere, bedre og mere effektiv erhvervsstøtte ved kommunen eller billigere lejeboliger tiltænkt som startbolig til tilflyttere. Simple tiltag der kan hjælpe med at tiltrække og fastholde.

Og så endeligt den pointe, at man som kommune skal gøre det klart for sig selv og ikke mindst omverdenen, hvad der er det specielle ved lige netop denne plet på kortet. Ideelt set er det jo det hele, men sådan forholder det sig aldrig. Nogle steder er det så simpelt, at der er billigt, smukt og mulighed for at sætte tempoet ned. Det er der mange, der vil rejse langt efter.