Bounty-øl meldes klar til maj

AALBORG: Til maj er den klar den ny øl, som Søgaards Bryghus og venner fra det lille italienske bryggeri Piccolo Birrificio Clandestino i Livorno er gået sammen om. En meget mørk sag med en alkoholprocent på mellem 10 og 12. En øl, der er tilsat kakaobønner, vanilje og kokos, og vilvære meget velegnet tildessertervil være god til desserter.

- Det bliver en Bounty-øl, lyder det fra brygger Peter Godtberg med henvisning til den populære chokolade Bounty.

Tom Schafferhans hælder det engelske chokolade-hvedemalt.

Processen blev sat i gang tirsdag aften, og omkring 36 timer senere er selve brygningen afsluttet - hvis alt går som planlagt. Og hvorfor skulle det ikke det.

- Der kan bl.a. ske det, at rørene stopper, fordi det er en meget tyktflydende væske, fortæller Peter Godtberg.

Dufter chokolade hvedemalt, som den skal. Det tjekker Tom Schafferhans.

Italienere følger processen

To mand fra det italienske bryggeri er i Aalborg for at følge med i processen.

- Vi kender det italienske bryggeri fra en ølfestival sidste år. Vores produkter minder meget om hinanden, og vi mener, vi kan lære en masse af hinanden. De brænder for det ligesom vi gør, fortæller Peter Godtberg og tilføjer, at folk fra Søgaard skal til Livorno på et genbesøg.

Chiosi Pierluigi smager på øllet på et meget tidligt stadium.

Bounty-øllen er resultatet af et samarbejde mellem brygger Peter Godtberg, brygmester på Søgaards Bryghus Tom Schafferhans og Chiosi Pierluigi fra det italienske bryggeri.

- Vi har alle tre bidraget til "opskriften", som vi har snakket sammen om i et stykke tid. Og så kan vi alle tre godt li’ den lidt sødlige smag, der er i en stout. Personligt kan jeg godt li’ den dobbelthed, der er i at drikke en øl og samtidig blive overrasket over en smag, der er noget helt andet, end man havde forventet., siger Peter Godtberg.

I løbet af 36 timer bliver det til en kraftig stout på 10-12 procent.

Brygges på Søgaards

Den dobbelthed matcher fint Two Face Brewing, som står bag den ny øl.

Ifølge Peter Godtberg er TwoFace Brewing et fantombryggeri. Øllet bliver brygget på Søgaards Bryghus.

- Two face er lidt en legeplads for bryggerne på bryghuset, hvor der er mulighed for at arbejde med nye og eksperimenterende øl i forhold til de mere traditionsbundne øl på bryghuset, siger Peter Godtberg.

Produktion på 800-1000 liter

Den ny øl er brygget på en imperial stout som basis. Den er dobbeltmæsket, som bl.a. giver en stærkere øl med en mere fyldig mundsmag. Øllet bliver kun brygget en enkelt gang og kommer ikke på flaske, men er en fadøl. Produktionen bliver på 800-1000 liter.

- Vi præsenterer den ny øl på Ølfestivalen i København i slutningen af maj, siger Peter Godtberg.

Om den bliver frigivet samme tid i Aalborg eller weekenden efter er endnu ikke afklaret. Men der bliver næppe mulighed for at smag Bounty-øllet andre steder end i København og Aalborg.