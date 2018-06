Brüel-direktør stopper - der er brug for en anden

HJØRRING: Kurt Bech Christensen stopper som adm. direktør i Hjørring-virksomheden Brüel Systems.

- Bestyrelsen og Kurt Bech Christensen har gensidigt aftalt at afslutte samarbejdet, lyder det i en pressemeddelelse fra bestyrelsesformand Peter Jessen.

Virksomheden Brüel International gik konkurs for tre år siden, og aktiverne blev købt af det nye Brüel Systems med Kurt Bech Christensen som direktør. I den periode er virksomheden blevet genrejst.

- På tre år er der skabt en solid virksomhed, der har et stort potentiale på verdensmarkedet for systemer og håndtering af genbrugsemballage. For at udnytte det potentiale er der nu brug for en anden profil til at stå i spidsen for virksomheden, udtaler bestyrelsesformand Peter Jessen.

2017-regnskabet viste et overskud før skat på 10,8 millioner kroner, og væksten fortsætter i 2018, hvor året begyndte med at lande projekter til omkring 60 mio. kroner.