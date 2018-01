Brændende olietankskib uden for Kina kan eksplodere

Der er fare for, at et iransk olietankskib, som kolliderede med et tørlastskib ud for Kinas østkyst, eksploderer, oplyser de kinesiske myndigheder.

Olietankskibet brød i brand efter kollisionen, som skete lørdag aften.

Mindst en person er fundet omkommet, og der er frygt for, at alle skibets 32 besætningsmedlemmer er blevet dræbt.

Mohammad Rastad, som leder Irans Maritime Organisation for Havne siger ifølge nyhedsbureauet ISNA, at det fundne lig er sendt til Shanghai for at blive identificeret.

Redningsmandskab forsøger mandag stadig at bringe branden under kontrol og finde de savnede.

Skibet medbringer 136.000 ton olie.

Olietankeren og fragtskibet stødte sammen lørdag cirka 160 sømil fra Yangtze-flodens munding. Samtlige savnede personer, hvoraf 30 er iranere, var en del af besætningen på olietankskibet, der er indregistreret i Panama.

Det andet fragtskib sejler under Hongkong-flag. Hele mandskabet på 21 personer blev reddet i sikkerhed.

En større redningsaktion og eftersøgning blev sat i værk med skibe og fly.

