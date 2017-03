FREDERIKSHAVN: En 57-årig mand måtte søndag aften køres på Sygehus Vendsyssel i Hjørring til observation for røgforgiftning.

Alarmen lød klokken 22.17 hos Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Den 57-årige mand, der bor på Knudensvej, havde ladet en gryde stå på et tændt komfur og var så faldet i søvn under madlavningen.

Det gav en voldsom røgudvikling, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi:

- Manden sov, så vi måtte skaffe os adgang til lejligheden, forklarer vagtchefen

Beredskabet fjernede den brændte mad fra komfuret og fik luftet ud i lejligheden og opgangen, før brandfolkene kunne returnere til stationen.

Den 57-årige vil formentlig blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven for uagtsomt at have forårsaget branden ved at glemme gryden på det tændte komfur.