NYKØBING: En bilist var tilsyneladende ikke interesseret i at tale med ordensmagtens folk efter et uheld i Grønnegade i Nykøbing Mors.

I hvert fald er en person set forsvinde fra uheldsstedet umiddelbart efter, at en bil bragede ind i en lygtepæl ved 05.40-tiden søndag morgen.

- Lygtepælen væltede ud over vejen, og den måtte vi jo lige have fjernet. Men bilisten var der intet spor af, så hvis nogen kender noget til uheldet, vil vi da gerne vide det, lyder det fra vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Han kan berette om yderligere et uheld i Nykøbing natten til søndag.

En anden bilist måtte afgive en portion blod til bestemmelse af alkoholpromillen, da han kørte galt i Nørregade ved 01-tiden. I et 90 graders sving på vejen magtede bilisten ikke at få bremset op, så bilen kurede ind og ramte et træhegn.

Føreren blæste alkometeret over det tilladte, og han blev derfor anholdt, fik tappet blod og løsladt igen.