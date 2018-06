Braithwaite: Jeg skal nok gøre Åge i tvivl

FODBOLD: Martin Braithwaite er rykket nærmere det danske fodboldlandsholds startopstilling forud for lørdagens VM-premiere mod Peru i Saransk.

Den oplevelse har offensivspilleren i hvert fald selv efter en vellykket VM-optakt.

- Jeg føler, jeg er kommet tættere på holdet. Mod Mexico viste jeg, at jeg har noget, som de andre ikke har. Når tingene ikke fungerer, og man står over for en kompakt modstander, er jeg en spiller, der kan gøre ting, der får det hele åbnet op, siger Martin Braithwaite.

Det er dog alligevel langt fra givet, at Bordeaux-spilleren får chancen fra start mod Peru. Pione Sisto og Yussuf Poulsen er favoritter til at starte på de to kantpositioner,

- Hvis man viser, at man er skarp til træning, kan man altid forandre en træners holdning, og det skal jeg gøre. Hvis han ikke ser mig som starter nu, skal jeg nok få gjort ham i tvivl, siger Martin Braithwaite.