Braithwaite og Cornelius sørger for dansk sejr før EM

FODBOLD:Det danske fodboldlandshold går ind til EM-slutrunden med en frisk sejr i bagagen.

Søndag aften vandt danskerne generalprøven før slutrunden, da Bosnien-Hercegovina blev slået med 2-0 på Brøndby Stadion, selv om det danske hold var et stykke fra at ramme topniveauet i kampen.

Martin Braithwaite scorede det første mål på et hovedstød, da han blev spillet fri af en bosnier efter et hjørnespark.

De afbudsramte gæster fik aldrig sat noget offensivt aftryk på kampen, men stod som regel og afventede de danske angreb, hvilket gav danskerne træning i at åbne en kompakt modstander før EM.

For de bosniske spillere var det den 13. kamp i træk uden sejr, og spillerne kan nu gå på sommerferie og følge EM i fjernsynet.

Sammenlignet med 1-1-kampen mod Tyskland i onsdags havde Danmark seks nye spillere i startopstillingen.

For i hvert fald de fem af dem, Jens Stryger Larsen, Nicolai Boilesen, Mathias Jensen, Robert Skov og Kasper Dolberg, var det en chance for at spille sig nærmere EM-startopstillingen.

Mathias Jensen efterlod det bedste indtryk i den kvintet, men ingen af dem ligner startere mod Finland. Mest bekymrende for Hjulmand er det dog, at Robert Skov måtte udgå med en skade, der potentielt kan drille ham de næste uger.

Det var den første landskamp på dansk grund med mere end et par hundrede tilskuere i tiden med Kasper Hjulmand som dansk landstræner. Af de 7459 tilskuere på Brøndby Stadion var det i overvejende grad to afsnit med bosniske fans, som stod for lydtapetet i den lune aftensol.

På trods af tilskuernes tilstedeværelse og opbakkende sange og råb fik kampen aldrig mere nerve end så mange andre testkampe.

Der var langt mellem chancerne i store dele af opgøret, om end det sidste kvarter var ret underholdende.

Kampens første store chance førte også til kampens første mål, da Danmark tog føringen efter 17 minutter med lidt bosnisk hjælp efter et hjørnespark.

Amir Hadziahmetovic fik ikke afvist indlægget, og i stedet endte bosnieren, der er født og opvokset på Bornholm, med at spille Martin Braithwaite fri, så vestjyden kunne kaste sig ind i bolden og score.

Fem minutter senere var Nicolai Boilesen tæt på at gengælde gaven i den modsatte ende, da han lavede en for kort tilbagelægning, men chancen endte kun i et hjørnespark. Her var gæsterne tæt på en udligning, men Jens Stryger Larsen reddede et hovedstødsforsøg på stregen.

I de næste mange minutter fulgte kun blokerede eller forkølede afslutninger. Først efter 73 minutter kom der igen en kvalificeret afslutning, og den var så god, at den gik i mål.

Netop indskiftede Andreas Cornelius sled sig fri og satte hovedet på Mathias Jensens skarpe hjørnespark, og bolden sejlede over i det lange målhjørne.

Siden burde Yussuf Poulsen have øget føringen efter flot forarbejde af en driblende Joakim Mæhle, men Poulsen gled i afslutningsøjeblikket.

Også Andreas Cornelius og Thomas Delaney havde gode muligheder for at øge føringen, og i det hele taget var det sidste kvarter mere underholdende end de første 75 minutter.

