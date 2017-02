HALS: Branden, der brød ud i Hals Metalsmelteri mandag aften, var den tredje brand i virksomheden indenfor et års tid. Der har dog ikke været nogen sammenhæng mellem de tre brande, som er opstået på forskellige måder og forskellige steder i virksomheden, lyder det fra direktør John Bjeldbak.

Men de tidligere brande har alligevel fået metalsmelteriet til at reagere, og de var i gang med at installere automatisk brandslukning, da den den tredje brand brød ud, men arbejdet var ikke helt færdigt.

- Det er ekstra uheldigt, at det ikke var helt færdigt, så havde det ikke udviklet sig så meget, som det gjorde, siger John Bjeldbak.

Tirsdag kunne han konstatere, at skaderne efter branden ikke var så omfattende, som han kunne have frygtet. Et transportbånd af gummi er ødelagt og skal udskiftes, ligesom en gammel truck ikke længere er arbejdsdygtig. Derudover er der muligvis et par maskiner, der har fået varmeskade.

- Det vigtigste er dog, at ingen kom til skade under branden, og så kommer de materielle skader i anden række, siger John Bjeldbak.

Nu skal Hals Metalsmelteri have udskiftet transportbåndet og renoveret de beskadigede maskiner, før lagerbygningen igen kan tages i brug.

- Vi har dog andre arbejdsopgaver, som vi kan tage os til, mens det kommer i orden, siger John Bjeldbak.

Tirsdag eftermiddag var forsikringsselskabet stadig ved at undersøge, hvordan branden var opstået og danne sig et overblik over skaderne.