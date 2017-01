AALBORG: Det kommer til at give knas i bustrafikken tirsdag morgen, at syv af Arrivas busser brændte natten til tirsdag ved en brand på Arrivas anlæg på Troensevej i Aalborg Øst.

Det er dog lykkedes at få skrabet så meget ekstra materiel sammen, at busdriften som sådan kommer til at køre normalt, oplyser Sanne Nørgaard, der er presseansvarlig hos NT.

Men. Alle dubletbusserne i morgentrafikken er aflyst. Det er de ekstrabusser, der er indsat, så der på nogle afgange kører to busser på den samme tur for at tage trykket i myldretiden, og det kan godt give nogle gener for passagerne, siger Sanne Nørgaard. Man kommer til at stå noget tættere end normalt, og er man uheldig, så vil der være afgange, hvor busserne bliver fyldt og man må vente til den næste tur.

- Det er specielt rute 2 og 14, hvor der er mange passagerer om morgenen, hvor man kommer til at mærke det, siger Sanne Nørgaard.

Så skal man med bus, er det en god ide lige at kigge forbi Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside og se, om ens bus er berørt af nattens brand.