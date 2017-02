SKALBORG: En brand i en møbelforretning i City Syd førte til fuld udrykning fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg. Heldigvis var branden ikke i den alvorlige ende af skalaen.

- Der var gået ild i en elinstallation i forbindelse med forretningens loftsbelysning. Det gav først en del røg, og så begyndte det at brænde, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet fik alarmen ved 14-tiden, og der blev rykket med indsatsleder, to brandbiler og seks mand ud over indsatslederen.

- Men butikschefen og personalet havde heldigvis handlet koldblodigt. De fik kunderne ud af butikken og fik så i gang med at slukke branden, efter at de havde alarmeret os. Så da vi ankom, var ilden på det nærmeste slukket, så vi kunne faktisk nøjes med at få luftet grundigt ud og så tilkalde skadesservice, forklarer indsatslederen, der roser butikkens personale for den sikre indgriben og hurtige indsats.

- Det håndterede de flot, konstaterer Anders Brosbøl.