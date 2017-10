Brand i elskab - huse uden strøm

AALBORG: Et antal husstande, som er el-kunder hos energiselskabet eniig i et område i Mølholm i det vestlige Aalborg, måtte lørdag eftermiddag undvære strømmen, da der udbrød brand i et elskab, hvorfra strømmen til husene i Mølholm blev fordelt.

Alarmen om branden i elskabet, der står på Gl. Aavej bag børnehaven på Svalegårdsvej, indløb til Nordjyllands Beredskab kort før efter efter klokken 13.30. De kunne dog ikke udrette stort ved branden.

- Skabet var udbrændt og smeltet, da vi ankom til stedet, lyder det fra indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab, der rykkede med holdleder, brandfolk og biler.

Hos elselskabet eniigs driftscenter i Aalborg oplyser driftsvagt Per Søndergaard, at alt mellem 20-30 og op til et par hundrede husstande kan være berørt af branden i elskabet.

- Det kan være svært at fastslå, hvor mange husstande der er berørt af branden. Det kommer lidt an på hvordan vi kan lede strømmen rundt ad andre kanaler. Det er lidt ligesom, hvis der går en sikring i folks hjem. Det kommer an på, hvilken gruppe sikringen går på, hvor mange gader og husstande der berøres, forklarer driftsvagten.

Han oplyser, at montører er gået i gang med at udskifte elskabet, der skal graves op, ligesom der skal monteres nye kabler i det nye skab.

- Jeg er ret sikker på, at alle berørte husstande har strøm på igen, inden det bliver mørkt lørdag aften, lyder det fra Per Søndergaard.