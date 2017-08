Brand i kæmpevindmølle - brandfolk må bare kigge på

ØSTERILD: Beredskabet i Frøstrup og Thisted er kort før klokken 20.30 sendt af sted til vindmølletestcenteret ved Østerild Plantage, fordi en af møllerne er brudt i brand.

Ifølge vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, drejer det sig om en 140 meter høj Vestas vindmølle.

- Der er udbrudt brand i mølletårnet, og det kan ses på lang afstand. Årsagen kender vi ikke, men det er givet, at indsatslederen står med noget af en udfordring. Selve branden er i 140 meters højde, bemærker vagtchefen.

Umiddelbart er der ingen risiko for mennesker, hvis de bare holder sig på afstand, oplyser Anders Olesen.

- Ild søger opad, så branden skal nok holde sig deroppe. Det er nok mere et spørgsmål om vingernes beskaffenhed. De er 164 meter i diameter, oplyser Anders Olesen.

Ifølge indsatsleder Lars Bjørndal, Nordjyllands Beredskab i Thisted, tyder det lige nu på, at vingerne faktisk klarer sig igennem branden.

- Det ser ud, som om møllen vender ret heldigt i forhold til vinden, så flammerne bærer væk fra vingerne, siger han.

Ilden er allerede i skrivende stund (kl. 21.25) i aftagende, og det er meget heldigt, for beredskabet kan intet stille op.

- Vi kan kun kigge på. Vi har intet udstyr, der kan nå op i 140 meters højde, og ingen går op i tårnet med mig som indsatsleder. Vores hjelme er ikke bygget til nedfaldende vindmølledele, konstaterer Lars Bjørndal.

Noget af møllen er allerede faldet ned.

- Vi har haft en vogn omme på den anden side for at sikre, at de brændende dele ikke antænder containere eller andet, der står under møllen, siger indsatslederen.