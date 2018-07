Brand i klitplantage tæt på testcenter for vindmøller

ØSTERILD: Brandfolk fra Frøstrup, Hanstholm og Thisted hastede fredag morgen til Østerild Klitplantage.

Kort før klokken otte kom der melding om naturbrand tæt på skov og ikke mindst Det Nationale Testcenter for store vindmøller.

Derfor blev der ikke taget nogen chancer i den knastørre natur:

- Med sådan en melding sadler vi kraftigt op. Så kan vi altid sende folk hjem igen, lød det ved 10-tiden fra indsatsleder Mogens Hansen.

Her var der også sendt både mandskab og materiel fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland - inklusiv en tankvogn udlånt af beredskabsstyrelsen i Midtjylland, fordi alle nordjyske tankvogne er i brug i øjeblikket.

Mogens Hansen kan fortælle, at branden var opstået i en stor stak brænde. Den var cirka 50 meter lang, tre meter bred og op til fire meter høj. Og den lå tæt på skoven.

- Men vi har nogenlunde styr på det nu. Vi har to tankvogne holdende klar inde i skoven og observere, lød det fra indsatslederen.

Naturstyrelsen mødte op med en gravemaskine for at få bunken af stammer skilt ad, så brandfolkene kunne få ilden slukket helt.

- Ellers kan vi gå her i dagevis. Jeg forventer, at vi skal gå her til midt på eftermiddagen, lød det fredag formiddag fra Mogens Hansen.

Brandårsagen er endnu ukendt.