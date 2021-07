Brand i Lille Vildmose - kæmper for at undgå en katastrofe som i 2018

DOKKEDAL:Mandag eftermiddag blev brandfolk kaldt ud til en mindre brand i et læbælte i Lille Vildmose, men det, der skulle være en lille opgave for et enkelt slukningskøretøj, har nu udviklet sig til at være en kamp for at undgå en situation som i 2018. Her kæmpede brandfolk i flere uger for at få slukket en naturbrand i Lille Vildmose.

- Det er en brand i et læbælte, og mosejorden, der jo er spagnum. Og selvom vi hurtigt får ilden slukket, så kan vi se, at der bliver ved med at være gløder, og det ligger og ulmer, siger Niels Eltzholtz, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Efter at have hældt mange liter vand på, har brandfolkene derfor ændret taktik for at undgå en brand, der kan stå og ulme i flere uger.

- Vi har simpelthen fældet læbæltet. Så har vi gravet en rende rundt om, og så er vi ved at sætte hjemmelavede jordspyd i - det er spyd med en masse huller i, som vi kan sprøjte vand ud igennem, forklarer Niels Eltzholtz, der har 16 brandfolk på opgaven - der er brandfolk fra stationerne i Terndrup, Hadsund, Mou, Hals og Aalborg.

- Vi kommer til at være her hele natten. Vi kan sende mange folk hjem, når jordspyddene er sat i, men der skal være vagt der ser til, at spyddene virker som de skal. Og det vil i hvert fald tage det meste af natten, siger han.

Indsatslederen forklarer, at brandfolkene blev kaldt til opgaven klokken 12.34 og det lignede en meget overkommelig opgave, da de kom frem.

- Men de fleste af os husker branden i 2018, hvor det også så overkommeligt ud i begyndelsen, men det blev bare ved med at brede sig, siger han.

Niels Eltzholtz har ikke noget bud på, hvor og hvordan branden præcist er begyndt:

- Og det tror jeg heller ikke, at vi finder ud af, det kan være så mange ting, når der er varmt og forholdsvis tørt, siger han.