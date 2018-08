Brand i port på gård: Skunklaboratorium opdaget

SÆBY: Et skunklaboratorium er søndag morgen blevet opdaget på en ejendom Solsbækvej i Sæby. Det bekræfter vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune blev ved godt 05-tiden søndag morgen kaldt til en brand på en landejendom på Solsbækvej.

Her var der sat ild til en port ind til en gård, fortæller indsatslederen for Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune, Ib Nielsen.

Men samtidig kommer det for en dag, at der på gården har foregået ulovligt dyrkning af skunk.

- Vi kommer ud til adressen søndag morgen og konstaterer, at der har været ildløs uden særlig stor skade. Men samtidig konstaterer vi så, at der er et skunklaboratorium på adressen, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

- Vi er til stede, og vi har efterforsket sagen hen over formiddagen som en narkosag. Udover det har jeg ikke flere oplysninger - heller ikke om personkredsen omkring sagen, og der er ikke foretaget anholdelser, siger vagtchefen.