SULSTED: Et ældre ægtepar slap med skrækken, da der gik ild i gardinerne i deres hus på Jonas Liesvej i Sulsted torsdag over middag.

- Vi fik en melding om branden ved 13.40-tiden. Og den lød på ild i villa, og at huset ældre mandlige beboer sad i rullestol. Så vi fik travlt med at komme af sted. Og så var det jo lidt træls, at det var glat føre, for vi kunne ikke køre helt så stærkt, som vi gerne ville, fortæller indsatsleder René Kærup, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Heldigvis handlede husets ligeledes ældre kvindelige beboer hurtigt og fik pøset noget vand på de brændende gardiner. Det fik ilden i gardinerne til at gå ud.

- Vi fik parret ud af det til dels røgfyldte hus og pakket ind i nogle tæpper. For det var ret koldt. Der var stadig gløder i noget vægmateriale af cellutex, og det røg en del, så det var godt, at kvinden fik lukket nogle vinduer op og luftet ud, allerede inden vi nåede frem. Vi fik slukket gløderne i vægmaterialet, luftet ordentligt ud og tilkaldt skadesservice, forklarer René Kærup.

Indsatslederen oplyser, at husets to ældre beboere ikke ville med på skadestuen til et tjek for røgforgiftning, selv om brandfolkene havde opfordret dem til det, og der faktisk var tilkaldt ambulancer.

Ifølge vagtchefen hos Nordjyllands Politi er brandårsagen uforsigtighed med åben ild.