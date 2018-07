Brand i villa: Beboer måtte springe ud af vinduet fra første sal

FREDERIKSHAVN: Tirsdag først på aftenen udbrød der ildebrand i en villa på Ingeborgvej i Frederikshavn.

Her var en mandlig beboer hjemme, da ilden opstod.

- Han reddede sig selv ud fra første sal ved at springe ned på et tag og komme væk fra bygningen, fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Manden blev kørt på skadestuen med røgforgiftning og forbrændinger, oplyser indsatslederen. Hans skader var ikke alvorlige ifølge de foreløbige meldinger.

Huset står ikke at redde:

- Jeg regner med, at det bliver totalskadet, lød det ved 20-tiden fra Bo Isaksen.

Her var beredskabet ved at pille taget af på husets ene side for at komme ind til eventuelle brandlommer. Derefter skulle der efterslukkes i resten af huset.

Vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi oplyser, at ilden opstod, da husets 27-årige beboer var ved at lave mad og ville hvile sig, hvorved han faldt i søvn.

Heldigvis blev han vækket af ildebranden og fik altså reddet sig selv ud.

Foto: Bent Bach