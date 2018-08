Brand nær Berlin antænder eksplosiver fra Anden Verdenskrig

En voldsom skovbrand på størrelse med 400 fodboldbaner har siden torsdag hærget uden for Berlin i Tyskland.



Sent fredag aften har mere end 600 brandmænd formået at få nogle områder af branden under kontrol. Men slukningsarbejdet forventes at fortsætte i flere dage endnu.



Det oplyser Karl-Heinz Schröter, der er indenrigsminister i delstaten Brandenburg, hvor branden hærger, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Skovbranden har ramt et område, hvor der er mange rester af eksplosiv krigsammunition fra Anden Verdenskrig begravet i jorden.



Og det vanskeliggør slukningsarbejdet betragteligt.



Nogle områder har været for farlige for brandvæsenet at nærme sig på grund af faren for eksplosioner. Derfor er slukningsarbejdet i disse områder udelukkende foregået fra luften med helikoptere.



- Det (ammunitionen, red.) er blevet affyret eller begravet i løbet af de sidste dage i krigen i 1945, så det ikke ville falde i fjendens hænder, siger Raimund Engel, der er brandofficer i Brandenburg.



