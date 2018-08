Brand på gård: Stuehus var overtændt

THISE: Stuehuset til en gård på Stavadvej i Thise brød tidligt mandag morgen i brand, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

- Vi får meldingen klokken 04.14, den får vi som overtændt - det er også det, patruljen konstaterer, da de kommer derop, siger Jesper Sørensen.

De to beboere på ejendommen var ikke hjemme, da branden brød ud, så ingen er kommet til skade. Der er heller ikke meldinger om, at dyr har været i fare under branden.

Mandag morgen var politi og beredskab stadig på stedet for at slukke branden.