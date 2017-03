FLAUENSKJOLD: Natten mellem tirsdag og onsdag blev der klokken 03.34 meldt om en brand på en gård på Ørndalsvej ved Flauenskjold et stykke uden for Dronninglund. 20 heste blev reddet ud, da beboerne selv opdagede, at der var brand i staldbygningen. Nordjyllands Politi vurderer, at der formegentlig er gået ild i en el-tavle.