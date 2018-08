Brand på materielgård ødelagde for millioner

THISTED: Værdier for over tre millioner kroner gik op i røg, da materielgården på Glentevej i Thisted brændte ned til grunden tidlig tirsdag morgen. Det oplyser Kurt Bennedsgaard, der er driftsleder under teknik og erhverv i Thisted Kommune.

- Så der er sket omfattende skade, siger Kurt Bennedsgaard om branden, som alarmcentralen fik et opkald om klokken 03.26.

Da brandfolkene kom frem, væltede flammerne op fra bygningen.

Kommunen mistede fem saltspredere, fem sandspredere, en slamsuger på vogn samt en gødnings- /sandvogn foruden diverse småmateriel. Skal det hele anskaffes fra ny, bliver prisen på cirka to millioner kroner. Oven i kommer bygningen.

Kurt Bennedsgaard oplyser, at politiet ikke på nuværende tidspunkt kan komme med en forklaring på, hvordan branden er opstået, og at der de næste par dage vil foregå en nærmere undersøgelse af stedet.

Klar til vintersæsonen

Branden gør, at Thisted Kommune får travlt med at anskaffe nyt udstyr inden vintersæsonen begynder.

- Men det skal vi nok nå inden 1. november. Vi får det på plads, så vi kan udføre vores vintertjeneste, lover Kurt Bennedsgaard.

Materielgården på Glentevej har fungeret som et fjernlager, og der har ikke været opsat videoovervågning.

- Det var jo bare et depot, hvor vi ikke kom så ofte. Vi synes jo ikke, at der var noget at komme efter. Men at det kunne brænde, havde vi nok ikke lige forudset, siger Kurt Bennedsgaard.

Ny hal

Han tror ikke, at bygningen bliver genopført, da man har planer om at bygge ny hal på 6-700 kvadratmeter på Rævebakken i Vilsund, hvor materielgården har hovedsæde. Den nye hal skal stå færdig ved årsskiftet.

- Og der bliver der sat videoovervågning op, siger Kurt Bennedsgaard.