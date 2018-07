Brand tæt på Gigantium blev hurtigt slukket

AALBORG: Det er lige knapt et år siden, en stor brand brød ud i Gigantium.

Denne søndag blev så dagen, hvor Nordjyllands Beredskab igen måtte rykke mod den store arena i Aalborg.

Alarmen lød klokken 15.51.

- Der er en skråning ved siden af Gigantium, hvor der var en smule ild, fortæller indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Indsatslederen oplyser, at Gigantium ikke var i egentlig fare.

- Ilden var dæmmet ind, men den kunne have nærmet sig bygningen, hvis den ikke var blevet opdaget, siger han.

Årsagen til branden kendes ikke.

- Nogle havde set et par knægte på scootere ved stedet, og det kan have været på grund af et cigaretskod. Det er skal ikke meget til i øjeblikket, for det er tørt derude, tilføjer Jakob Schmidt.