AALBORG: Den akutte brandfare i naturen har sat en effektiv stopper for al kørsel med Limfjordsbanens damptog.

Bestyrelsen i Limfjordsbanen havde ellers satset på at køre den første tur med damplokomotivet i over to år tirsdag den 10. juli, men sæsonpremieren er nu udskudt på ubestemt tid.

