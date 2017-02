KØBENHAVN: En mand er fundet livløs i en villa i Herlev, der søndag morgen blev raseret af en voldsom brand.

Politiet fik alarmen om brand i en villa på Snedronningevej i Herlev klokken 08.18.

- Vidner fortalte, at en mand var kommet ud af villaen og havde råbt til dem: "Ring 112, ring 112". Derefter løb han ind i villaen igen - muligvis for at redde et eller andet, fortæller vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi.

Huset stod i lys lue, da politi og brandvæsen nåede frem. Da det lykkedes brandfolkene at få bugt med flammerne, fandt man en ældre mand liggende livløs i huset.

Han er ikke identificeret med sikkerhed, men politiet formoder, at der er tale om husets beboer.

Politiet kender søndag formiddag ikke årsagen til branden, men umiddelbart tyder intet på, at der er noget mistænkeligt ved den.

/ritzau/