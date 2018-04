Brandfolk kunne blot kigge på brand i en time

VRÅ: Brandfolk fra Løkken måtte søndag eftermiddag kigge på en ildebrand i en times tid, inden de havde mulighed for at slukke den.

Der var nemlig tale om en transformatorstation, så el-selskabet skulle afbryde strømmen, før ilden kunne slukkes med CO2.

Transformatorstationen står på Foldbjergvej i Vrå, og brandfolkene brugte ventetiden på at sikre sig, at ilden ikke spredte sig. Det var der ingen fare for, oplyser indsatsleder Thomas Dybro. Da først slukningsarbejdet kunne gå i gang, var opgaven hurtigt løst.

- Vi kølede først transformatorstationen, for den var jo nærmest rødglødende. Så fik vi åbnet ind til den og slukket ilden indvendigt. I sådan en transformatorstation udvikles der varme, og derfor har man kølere med olie i. Dét olie brændte, og der løb også noget olie ud. Så jeg tilkaldte Miljøvagten for at tjekke op på det og sikre, at det ikke løber i et vandløb, fortæller Thomas Dybro.

En del af områdets beboere var uden strøm, men søndag eftermiddag blev der arbejdet på at genetablere strømmen.