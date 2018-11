Brandfolk måtte grave sig gennem affald for at slukke ild

AALBORG: Nordjyllands Beredskab tager skraldet, når det brænder på.

Også helt bogstaveligt, som det var tilfældet på Eternitten i Aalborg mandag.

Klokken 18.24 kom der melding om en containerbrand, og det skulle vise sig at være en affaldscontainer hos Føtex med indbygget komprimator, der presser affaldet bagud.

Ilden var opstået bagerst i containeren, så brandfolkene måtte tømme affaldet ud for at komme ind og slukke ilden.

Ikke den sjoveste opgave for beredskabet, men til gengæld var den forholdsvis hurtigt løst.

Det hele fik lige et ekstra lag skum, så der ikke ville være risiko for, at en glød skulle få affaldet til at genantænde.

Der var ikke risiko for, at ilden skulle brede sig til butikken.