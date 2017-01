THISTED: Over 12 timer efter at være rykket ud for første gang til en brand på Silstrupvej måtte Nordjyllands Beredskab igen rykke ud - til samme brand.

Branden, der opstod i en værkstedsbygning ved Simons Bakke i Dragsbæk, var egentlig slukket, men ifølge indsatsleder Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab opstod der i løbet af natten en ny brand.

- I et hjørne af bygningen stod der et mindre oplag af maling, og der må det have ligget og ulmet, forklarer han og tilføjer, at brand nummer to var noget nemmere at få bugt med end den første.

Alarm nummer to indløb klokken 02.25, og tidligt søndag morgen agtede indsatslederen sig ud på brandstedet igen.

- Vi er ret sikre på, at branden nu er endegyldigt slukket, men for en sikkerheds skyld tager jeg lige derud igen for at se, om der skulle være noget, der står og damper, siger Lars Enevoldsen.