Brandmænd kæmper fortsat mod naturbrand i Portugal

Beredskabstjenesterne i Portugal fortsætter mandag deres kamp mod en voldsom naturbrand i nærheden af Algarvekysten.

Den fire dage lange naturbrand truede natten til mandag med at opsluge byen Monchique, 250 kilometer syd for Lissabon.

Ifølge den civile beredskabstjeneste havde 44 personer behov for lægehjælp, efter branden havde passeret udkanten af Monchique. En 72-årig kvinde blev hårdt kvæstet.

Naturbranden er opstået samtidig med, at Portugal er ramt af en hedebølge, der er forårsaget af varm luft fra det nordlige Afrika. Ifølge myndighederne har 1100 brandmænd med 327 køretøjer og otte luftfartøjer kæmpet mod flammerne.

Branden er lokaliseret i et svært tilgængeligt bakkeområde bag den populære ferieregion Algarve.

Brandmændene forventer, at køligere temperaturer kan hjælpe med at få branden under kontrol.

/ritzau/AP