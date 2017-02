RY: Dramatiske konfrontationer mellem unge på Mølleskolen i Ry er ikke et nyt fænomen. Det 16-årige offer for fire drenges angreb med en brændende benzinflaske mandag aften ved Ry Hallerne har nemlig tidligere været udsat for både trusler og vold, skriver Midtjyllands Avis.

For to år siden blev en 15-årig dreng idømt 40 dages betinget fængsel for trusler og vold mod brandofferet fra i mandags. Overfaldet fandt sted, mens den dengang 13-årige dreng sad på gangen på Mølleskolen. Her fik en to år ældre elev øje på ham og gik hen imod med en saks i hånden. En lærer opdagede dog, hvad der var ved at ske og fik eleven til at smide saksen igen. Men episoden stoppede ikke med det.

Da læreren var væk, vendte den ældre elev tilbage og råbte ind i hovedet på drengen, at han ville slå ham ihjel. Derefter tog den to år ældre dreng ham om halsen og klemte så hårdt og længe, at offeret var tæt på at miste bevidstheden. Den 15-årige dreng begrundede efterfølgende i retten sit angreb med, at han i længere tid var blevet chikaneret og provokeret af den anden dreng.

Opgøret i mandags er ifølge de foreløbige oplysninger også udløst af en konflikt. I løbet af dagen havde der ifølge Midtjyllands Avis oplysninger under et gruppearbejde været en strid mellem brandofferet og de fire drenge, som alle går i 9. klasse. For at få en afgørelse på striden valgte de at mødes på parkeringspladsen mellem Ry Hallerne og Ry Tennisklub, hvor drengene smed benzinflasken ind mellem benene på modparten.