Brandslukning i Dokkedal kan vare til næste uge

DOKKEDAL: Lørdag aften var omkring 80 personer fortsat i gang med at slukke den brand, der har bredt sig nede i jorden under en mark ved Kystvejen mellem Dokkedal og Øster Hurup.

Ilden startede som en markbrand onsdag eftermiddag. Men da marken ligger på mosejord med spagnumlag længere nede, har ilden bredt sig nede i jorden og i dén grad besværliggjort slukningsarbejdet.

Der var fare for, at ilden under jorden skulle sprede sig til til det store naturområde Lille Vildmose, men det har en ihærdig indsats fra brandfolk forhindret.

- Vi har kontrol over branden, som er inddæmmet, fortæller indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab lørdag aften.

Brandslukningen nede i jorden foregår ved hjælp af specialudstyr - rør, der presses ned i jorden og sprøjter vand ud i spagnumlaget.

De omkring 80 personer, der deltager i slukningsarbejdet lørdag aften, er frivillige brandmænd fra Nordjyllands Beredskab, hjemmeværnsfolk samt mandskab fra Beredskabsstyrelsens afdelinger i Thisted, Herning og Haderslev.

Forstærkning er på vej - Beredskabsstyrelsen sender nu også mandskab fra Næstved og Bornholm.

Og der er hårdt brug for ekstra folk til det langtrukne slukningsarbejde, som måske først er afsluttet i starten af næste uge, oplyser Dorthe Krogh.

- Der knokles, fastslår hun.

Droner med varmefølsomme kameraer flyver rundt over området for at registrere, hvor jorden er varmest. Dér sættes så spyd ned, så vand kan pumpes ned i jorden.

Og videooptagelser fra luften viser, at det går fremad med at få slukket ilden i jorden.

- Områderne bliver mindre, men vi skal være opmærksomme på eventuelle brandlommer i jorden, fastslår Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.