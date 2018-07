Brandslukning ved Dokkedal fortsætter på fjerde døgn

DOKKEDAL: Brandfolk, beredskabsfolk og hjemmeværnsfolk fortsætter lørdag slukningsarbejdet på en mark nær Dokkedal, hvor ilden siden onsdag aften har bredt sig i tørvejord nede i jorden.

En massiv og flere dage lang indsats har forhindret, at ilden bredte sig til det tilstødende og store naturområde Lille Vildmose.

Lørdag morgen var 60 personer fortsat i gang med at forsøg at slukke ilden nede i tørvejorden under marken, og det foregår med særlige spyd, der stikkes ned i jorden, og hvorfra vand sprøjtes ud.

Hver time sendes en drone i luften over den brandhærgede mark, hvor den med et særligt kamera kan se, hvilke områder af jorden, der stadig er brandvarm.

- Det område er blevet mindre, siger indsatsleder René Kærup fra Nordjyllands Beredskab lørdag morgen, men tilføjer:

- Det er ikke slukket endnu.

Han har ikke noget bud på, hvornår ilden i jorden er helt slukket. Det kan muligvis vare hele weekenden.

Stort naturområde var truet

Branden startede onsdag eftermiddag på en mark og omfattede 40-50 hektar, og mens selve markbranden er slukket, har ilden bredt sig ned i mosejorden til et tørvelag.

Det har gjort brandslukningen meget besværlig og øget risikoen for, at også Lille Vildmose skulle bryde i brand. Men det har den massive slukningsindsats forhindret.

En indsats, som har belastet beredskaberne i Nordjylland i dagevis. På grund af tørken har de også skulle slukke markbrande andre steder i Nordjylland.

Folk fra Beredskabsstyrelsen samt fra Hjemmeværnet har også deltaget i slukningsarbejdet på marken ved Kystvejen mellem Dokkedal og Øster Hurup. Et slukningsarbejde, som altså nu foregår ved at sende vand ned i jorden ved hjælp af særlige spyd. Og et arbejde, der fortsætter, og hvor der skal skaffes flere folk til at afløse lørdag.

Rørene presses ned i jorden, hvorefter vand sprøjtes ned for at soppe ilden i tørv. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen/Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland