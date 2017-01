Aggerbo med øje for kysten

Også Lars Eller kom på scoringstavlen for sin klub, Washington Capitals, der fortsatte sin imponerende form denne sæson.

Den unge dansker har nu lavet 17 mål og 26 assist i 50 kampe. Sidste sæson lavede Ehlers 38 point i 72 kampe for klubben.

Målet var en ren perle. Den lynhurtige dansker modtog pucken på egen banehalvdel, før han for alvor satte fart i skøjterne og løb forbi fire Anaheim-spillere.

Det var tredje kamp i træk, at 20-årige Ehlers scorede.

Desværre for Ehlers og Winnipeg endte kampen med samme cifre.

Natten til tirsdag dansk tid var den unge dansker igen på pletten for sin canadiske klub, da han reducerede til 2-3 mod Anaheim Ducks.

Nikolaj Ehlers (til venstre) scorede for tredje kamp i træk, da han var på pletten for sin canadiske klub, Winnipeg Jets. Arkivfoto: Scanpix/Christian Petersen

