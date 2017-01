NIBE: Har du passeret de 40 år, har du næppe nogensinde hørt om Rae Sremmurd.

Men har du en teenager i huset, vil han eller hun sikkert kunne belære dig om, at amerikanske Rae Sremmurd, der til sommer optræder på Nibe Festival, er noget af det hotteste på den internationale hiphop-scene lige nu.

Bag det mærkelige bandnavn, der i virkeligheden blot er bandets pladeselskab EarDrummers stavet bagfra, gemmer sig to brødre, Khalif og Aaquil Brown, født i Tupelo, Mississippi, og i dag bosiddende i Atlanta, Georgia.

Knægtene, der bare er 21 og 23 år, brød i 2015 igennem med albummet "SremmLife", der fik fremragende anmeldelser og var med på alle førende amerikanske musikblades liste over årets bedste albums. Ved årets BET Awards, der er helliget afroamerikanske kunstnere, blev de kåret som bedste gruppe.

Også publikum tog godt imod sangene, og både album og alle singleuddrag, hvoraf det mest kendte er "No Type", solgte til platin.

Rae Sremmurd hvilede ikke længe på laurbærrene. Allerede i 2016 kom opfølgeren, "SremmLife 2", som fik en om muligt endnu bedre modtagelse. Ikke mindst takket være singlen "Black Beatles", der i 19 uger i træk har ligget på den førende amerikanske hitliste, Billboard Hot 100. Lige nu ligger den på tredjepladsen, men den har været helt oppe som nummer 1. Nummeret gik også hen og blev det officielle lydspor til den verdensomspændende virale dille, mannequin challenge, hvor det går ud på at "fryse" foran kameraet.

Det, der adskiller Rae Sremmurd fra mange andre store navne på hiphop-scenen er, at de insisterer på at se positivt - nogle vil måske sige naivt - på tilværelsen. For dem er livet en fest, og det samme siges deres koncerter at være.

Lige nu er duoen på Europa-turné, og de spiller i den anledning i Vega i København 8. februar. Men når de vender tilbage til sommer, bliver Nibe Festival eneste danske stop.

Ud over Rae Sremmurd har Nibe Festival offentliggjort, at TV-2 kommer og spiller på årets festival. Tidligere er blandt andre L.O.C., D-A-D, Kim Larsen og Suspekt sat på plakaten.