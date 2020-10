Vejle sænkede AaB og tog førstepladsen

FODBOLD:Oprykkeren Vejle Boldklub er nyt tophold i Danmarks bedste fodboldrække.

Mandag aften spillede vejlenserne sig op på 3F Superligaens førsteplads ved at vinde 3-1 ude over AaB.

Brasilianerne Allan Sousa blev den store Vejle-helt med to scoringer efter Frederik Børstings tidlige føringsmål for AaB.

I kampens tillægstid cementerede den iranske landsholdsspiller Saeid Ezatolahi sejren med målet til 3-1 i en kamp, hvor VAR-systemet flittigt var i brug.

Hjemmeholdet startede bedst i opgøret og lagde hårdt ud med et højt pres og en markant boldbesiddelse.

Imens holdt oprykkerne fra Vejle ligeledes et pres på AaB og forsøgte at køre hurtige omstillinger, når bolden blev erobret. Det skabte en dynamisk og højintens fodboldkamp i begge ender af banen.

Det blev således en lige kamp, som Vejle løbende kæmpede sig ind i.

AaB's høje pres kastede et mål af sig efter 11 minutter, hvor Jakob Ahlmann fra sin wingbackposition kom til baglinjen og lagde bolden tilbage til Frederik Børsting i feltet. Herfra kunne offensivspilleren umarkeret gøre det til 1-0.

Vejle begyndte dog hurtigt at finde mere momentum, og efter en halv times spil bragte anfører Jacob Schoop sin holdkammerat Allan Sousa i en fordelagtig position.

En bold fra siden af feltet blev sendt centralt ind til Vejle-angriberen, der resolut udlignede.

Målet blev i første omgang underkendt for offside, men efter en længere VAR-sekvens markerede dommer Morten Krogh for mål til østjyderne.

Det gjorde han dog ikke, da angriber Wahid Faghir kort efter sendte bolden ind bag AaB-målmand Jacob Rinne. Her blev VAR-dommen nemlig, at det var offside på scoringen, der kunne have bragte Vejle foran i kampen.

Med få minutter tilbage af kampen skulle videodommersystemet igen i brug, da Allan Sousa bragte gæsterne i front. Tv-billederne viste, at der ikke var offside i opspillet til målet, da den indskiftede AaB-nordmand Daniel Granli lå dybere end resten af forsvarskæden.

Til sidst udbyggede Saeid Ezatolahi føringen, og velvidne at førstepladsen nu var en realitet, kunne Vejles spillere og stab juble i en stor klynge.

