Brasilien besejrede Serbien og blev gruppevinder

MOSKVA: Brasilien er klar til ottendedelsfinalen ved VM i Rusland, efter at holdet onsdag vandt 2-0 over Serbien.

Brasilien bliver med sejren etter i gruppe E foran Schweiz, der også er videre til ottendedelsfinalen, mens Serbien og Costa Rica må sige farvel til VM efter gruppespillet.

Brasilien skal i ottendedelsfinalen møde Mexico.

Meget var på spil i gruppe E inden onsdagens kampe. Både Brasilien, Serbien og Schweiz kæmpede om de to pladser, der gav avancement fra gruppen.

Brasilianerne kunne nøjes med uafgjort for at gå videre, men det lignede ikke et brasiliansk hold, der ville forsvare den hjem.

Kampen var blot tre minutter gammel, da Neymar fik en stor mulighed, som Paris Saint-Germain-stjernen missede.

Allerede efter otte minutter var Brasilien tvunget til at bruge sin første udskiftning. Det var Real Madrid-stjernen Marcelo, der måtte humpe ud efter en skade. Ind kom Filipe Luís.

Der stod Brasilien på de fleste målchancer i første halvleg.

Efter 25 minutters spil var Neymar igen tæt på, da han fra venstrekanten sendte et godt skud mod mål, der blev afværget af Vladimir Stojkovic i det serbiske mål.

Få minutter senere var det Gabriel Jesus, der - igen fra venstrekanten - var tæt på, men tog et par driblinger for meget, inden han sendte sit skud ind i en serbisk forsvarsspiller.

Ti minutter før pausen kom scoringen endelig til Brasilien. Philippe Coutinho sendte en flot aflevering op til Paulinho foran det serbiske mål. Paulinho fik en fod på bolden og sendte sydamerikanerne i front med 1-0.

Hvor der stod Brasilien på første halvleg, så var det Serbien, der havde de største målchancer i anden halvleg.

Efter otte minutter gav en omstilling Serbien en stor chance i en tre-mod-to-situation, men en fejlaflevering ødelagde målchancen.

Det gav blod på tanden for serberne, der få minutter senere fik en stor mulighed efter et indlæg, der blev clearet af en brasiliansk forsvarsspiller.

Det efterfølgende hjørnespark endte med en kontra til Brasilien, som gav en stor chance til Neymar, men Stojkovic var på plads i det serbiske mål.

Fem minutter senere brændte det igen kraftigt på foran det brasilianske mål.

To store chancer endte i hænderne på Brasiliens målmand Alisson Becker, som kort tid efter igen måtte hive en redning frem, da Aleksandar Mitrovic fik en stor hovedstødschance.

I stedet blev det Brasilien, der udnyttede et tøvende serbisk forsvar, og et hjørnespark fra Neymar blev sendt direkte til en fri Thiago Silva, der headede bolden i mål til 2-0.

Det tvang serberne frem, og der blev plads i det serbiske forsvar, som gav nogle store chancer til Brasilien i slutningen af kampen.

Dem fik brasilianerne dog ikke udnyttet, og kampen endte 2-0.

Brasilien slutter med syv point i gruppe E. /ritzau/