Brat start: Mand kørte direkte i grøften

TÅRS: Det lød dramatisk, da der fredag klokken 14.37 indgik en 112-melding om til alarmcentralen. Meldingen lød på et færdselsuheld med fastklemte på Sæby Landevej ved Tårs.

Reelt var det dog et ret harmløst uheld, men til gengæld temmelig usædvanligt. En 32-årig mand kørte i en mindre Opel ud fra en indkørsel - tværs over vejen - og direkte ned i grøften.

En medtrafikant måtte ved den usædvanlige manøvre bremse hårdt op for at undgå en kollision, og den 32-årige mand kan derfor se frem til en bøde for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

- Men de to biler stødte ikke sammen, og der var ingen tilskadekomne, siger han.

Han har ingen forklaring på, hvorfor den 32-årige mand ikke drejede ude på vejen.

- Han var ikke spiritus- eller på anden måde påvirket, fortæller vagtchefen.