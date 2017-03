THY-MORS: Jens Christian Brauner stopper i Mors-Thy Håndbold.

Klubben og bagspilleren har indgået en gensidig aftale om at ophæve kontrakten, der ellers løb til 30. juni næste år.

Ophævelsen sker, efter at Jens Christian Brauner aldrig rigtig har formået at komme i spil for førsteholdet.

- Mors-Thy Håndbold er en fantastisk klub at være en del af, og jeg har været rigtig glad for min tid her. Det har været sjovt at være med på højeste niveau, men jeg har ikke fået nok ud af det spillemæssigt, og nu skal jeg videre i mit håndboldliv, siger Jens Christian Brauner.

Henrik Hedegaard fra bestyrelsen i Mors-Thy Håndbold, siger:

- Brauner har haft svært ved at tilkæmpe sig spilletid på ligaholdet, og derfor har vi fundet frem til denne løsning - en gensidig aftale, som både vi og Brauner er tilfredse med. Mors-Thy Håndbold takker Brauner for hans indsats og ønsker ham held og lykke fremover.