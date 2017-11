Bredbåndspulje til hurtigt internet mere end fordobles

DANMARK: Flere husstande og virksomheder vil få tilskud til at udskifte en dårlig internetforbindelse til en hurtigere.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter nemlig yderligere 60 millioner kroner til at give flere hurtigt internet i år.

- Det betyder, at der bliver 100 millioner kroner til fordeling - ikke mindst i de områder, hvor det i dag er meget, meget svært at få etableret bredbånd, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Man kan hverken fungere som familie eller som virksomhed uden en ordentlig forbindelse.

Bredbåndspuljen blev oprettet af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti i 2016. Der blev afsat 200 millioner kroner over fire år: 80 millioner kroner det første år og 40 millioner kroner årligt frem til 2019.

DF har foreslået at øge puljen med ekstra 500 millioner kroner.

- Vi er kommet et stykke ad vejen med aftalen i dag, og det glæder mig. Desværre er vi ikke i mål endnu, siger teleordfører Jan Rytkjær Callesen (DF).

Ministeren medgiver, at de yderligere 60 millioner kroner ikke løser alle problemer.

- Men der er cirka 4000 husstande, som ellers ikke ville kunne få en hurtig forbindelse, som nu får bredbånd. Det er meget tilfredsstillende, siger han.

Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 48 kommuner i hele landet, har kritiseret udmøntningen af puljen, fordi mange ansøgninger fra yderområder er blevet afvist, mens der er givet millioner til hovedstaden.

Forholdt den kritik, siger Lars Christian Lilleholt:

- Når vi har gennemført dette års uddeling af puljen, vil vi sætte os ned og se på, om der er mulighed for at stramme op på kriterierne.

Tilskud fra bredbåndspuljen tildeles på baggrund af fem objektive kriterier om blandt andet projektets størrelse, pris og andel af egenbetaling.

Spørgsmål: Så du er åben for at lave kriterierne om, så tilskud i højere grad går til yderområder?

- Jeg er åben over for at tage en diskussion om, hvordan vi sikrer den bedst mulige anvendelse af de her penge, siger ministeren.

- Der er udfordringer i landdistrikter og på øer, men der er også områder i de store byer, hvor husstande ikke har en ordentlig bredbåndsforbindelse.

Bredbåndspuljen er en forsøgsordning. Effekten er under evaluering, og det er endnu ikke besluttet, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes. Det ændrer den nye aftale ikke på, fastslår ministeren:

- Så langt er vi ikke nået endnu.

De ekstra 60 millioner kroner bliver finansieret af statens reserver.

/ritzau/