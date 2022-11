Breinholts berusede julekalender vender tilbage

Der skal igen snøvles og grines, når Anders Breinholt skænker op til endnu en omgang voksenjulekalender i ølsmagningens tegn.

Konceptet er i år flyttet fra TV 2 Zulu til Viaplay, men formen er helt den samme, lyder det i en pressemeddelelse.

Den anerkendte øl-ekspert Carsten Berthelsen har nøje udvalgt 24 øl, som han sammen med Anders Breinholt og musiker Søren Rasted skal drikke frem mod jul. Det fremgår ikke at pressemeddelelsen, om der som tidligere sælges kasser med de samme øl, så man kan smage med derhjemme.

- Jeg er sindssygt glad for, at julekalenderen fortsætter på Viaplay, så vi igen i år kan få lov at smage alle de lækre øl, som Carsten finder til os. Og i år har vi fået egen Michelin-kok i form af Dak Wichangoen. Det bliver berusende, siger Anders Breinholt.

Første afsnit af "Breinholts Julekalender" kan ses den. 1. december på Viaplay. Der bliver lagt et nyt afsnit ud hver dag frem mod jul. Men som altid er programmet optaget på én dag.

