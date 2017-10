Brev skrevet på Titanic solgt for rekordbeløb

MINNESOTA: Et personligt brev, der skrevet af en af passagererne på første klasse på det ikoniske skib Titanic, er blevet solgt på auktion for et rekordbeløb. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters er brevet solgt for 126.000 britiske pund, lige over en million danske kroner.

- Hvis alt går vel, så ankommer vi i New York onsdag morgen, skriver forfatteren af brevet, Alexander Oskar Holverson, i brevet, der er stilet til hans mor og skrevet på Titanics brevpapir.

Brevet beskriver også forfatterens oplevelser på skibet, blandt andet møderne med kendte og hovedrige medpassagerer.

Titanic var beskrevet som usynkeligt, da det i 1912 tog ud på sin jomfrurejse mod USA. Skibet ramte dog et isbjerg og sank på vejen.

Titanics forlis har fået mytiske proportioner som et symbol på menneskeheden og den industrielle revolutions hybris. Forliset er gengivet i film og bøger utallige gange.

Alexander Oskar Holverson var en sælger fra den amerikanske delstat Minnesota, der rejste med sin kone på turen. Han omkom under forliset, mens konen overlevede.

Det var familien, der solgte brevet på auktionen. Der blev også solgt et sæt nøgler fra Titanic for 76.000 pund, 630.000 kroner.

- Priserne illustrerer den fortsatte interesse i Titanic, hendes passagerer og besætning, siger auktionarius Andrew Aldrigde til Reuters.

- Jeg glæder mig over den nye prisrekord for brevet.

/ritzau/