Briller for en lille milliard kroner

AALBORG: Det går ganske godt for optikerkæden Louis Nielsen, der har hovedkvarter i Aalborg. Årsregnskabet for 2016-17 er netop offentliggjort, og det viser, at kædens 75 butikker i løbet af året solgte briller og kontaktlinser for i alt 939 mio. kr., en stigning på 8 procent i forhold til året før. Resultatet efter skat blev 65 mio. kr., en stigning på 27 procent.

Koncernen er baseret på en partnerskabsstruktur, hvor de enkelte butikker udgør selvstændige anpartsselskaber. Administrationsselskabet Louis Nielsen A/S kom ud af året med et driftsresultat på 16 mio. kr.

I løbet af året besøgte 385.705 danskere en Louis Nielsen butik, og det giver kæden en markedsandel på 37 procent.

Louis Nielsen åbnede sin første butik i Aalborg i 1978. Siden 2005 har kæden været en del af den engelske optikerkoncern Specsavers.